Около четырех миллионов украинцев остались без электроснабжения | 360°

Мир 28 октября 2022, 23:51 Около четырех миллионов украинцев остались без электроснабжения Президент Украины Зеленский: ограничения электричества коснулись около 4 миллионов человек Pxhere

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Около четырех миллионов жителей Украины столкнулись с ограничениям по электроснабжению. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. Около четырех миллионов украинцев имеют ограничения сейчас», — сказал украинский президент.

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Он отметил, что отключения произошли в Киевской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Черкасской областях страны.

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Государственная компания «Укрэнерго» ранее заявила, что для сокращения нагрузки на электросети с 28 октября вводятся ограничения на потребление электроэнергии не только для предприятий, но и для обычных потребителей страны.

С 10 октября российские силы наносят удары по украинской инфраструктуре. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным СК РФ, стоят спецслужбы Украины.

Атаки проводятся по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране. Вчера офис Зеленского сообщил о повреждении энергетических объектов в центральных областях Украины в результате удара Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщил НСН.