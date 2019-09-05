Около 90 тысяч тонн колумбийского энергоугля доставили на Украину

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу Подробнее

По словам генерального директора компании Дмитрия Сахарука, уголь направят на тепловые электростанции «ДТЭК Энерго».

«Сегодня в украинской энергетике сложилась ситуация, когда ТЭС должны заместить объемы электроэнергии, которые должны выработать другие виды генерации», — отметили в компании.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что задолженность по заработной плате перед украинскими шахтерами превышает 800 миллионов гривен. Горняки украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу в августе из-за долгов, рабочие шахты «Капитальная» и вовсе отказались работать. На фоне этих событий, по словам Волынца, шахта «Горная» в Луганской области оказалась под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии, напомнил сайт RT.

Между тем к началу сентября 2019 года запасы угля на складах ГК ТЭС Украины в 2,2 раза ниже прошлогодних.