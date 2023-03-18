18 марта 2023, 12:44
Около 800 тысяч граждан КНДР за сутки подали заявление о зачислении в армию для борьбы с США
Rodong Sinmun: жители КНДР заявили о массовом желании поступить в армию для борьбы с США
Почти 800 тысяч граждан КНДР призывного возраста захотели поступить на военную службу, чтобы поставить на место американских империалистов и их приспешников. Об этом сообщила газета Rodong Sinmun.
«Всего лишь за сутки по всей стране до 800 тысяч участников молодежных союзов настойчиво попросили о зачислении или возвращении в ряды народной армии», — уточнило издание.
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Авторы статьи указали, что происки «американских империалистов и их марионеток-предателей», которые стремятся развязать ядерную войну, достигли пределов, которые нельзя игнорировать.
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Издание отметило, что США и их союзники грубо посягают на суверенитет КНДР, проявляя невиданную агрессию.
В пятницу, 17 марта стало известно, что КНДР провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-17». Ранее КНДР призвала ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи,
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