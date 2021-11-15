Около 80 тонн боеприпасов получила Украина от США

Американское посольство в Киеве уточнило количество боеприпасов, которое Украина получила от США. Об этом написал «Интерфакс».

«Украина получила от США примерно 80 тонн боеприпасов», — цитирует сообщение посольства RT.

Эта поставка стала четвертой по счету в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую американские власти направили в августе на Украину. В диппредставительстве отметили, что это демонстрирует преданность США «успеху стабильной, демократической и свободной Украины».