Мир 07 июля 2023, 07:23 Около 80 человек пострадали в Нью-Йорке из-за столкновения автобусов ABC: 81 человек пострадал в Нью-Йорке при столкновении двух автобусов на Манхэттене Pxhere

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Серьезная авария произошла в Нью-Йорке. Там столкнулись два автобуса, в результате этого как минимум 81 человек пострадал. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, двухэтажный туристический автобус двигался на красный свет и врезался в городской автобус. ЧП случилось на Манхэттене вечером в четверг.

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В момент происшествия в обоих транспортных средствах находились люди. Пожарная служба города заявила о по крайней мере 81 пострадавшем, уточнил ТАСС. Госпитализация понадобилась 17, еще 63 человека получили медпомощь прямо на месте.

Никто из людей не получил опасных для жизни травм, об этом сказал замглавы пожарной службы Пол Хоппер. Телеканал CBS News заявил, что большинство пострадавших получили синяки и порезы. Врачи зафиксировали у некоторых пассажиров травмы шеи и головы. Все подробности ДТП выясняются.