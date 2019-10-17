Около 8 тысяч боевиков собрались на афгано-таджикской границе

Президент Афганистана объяснил, почему в стране не может наступить мир Подробнее

Председатель координационной службы Совет командующих пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов рассказал о скоплении сил боевиков в Афганистане.

«Наиболее сложная обстановка, по оценке руководителей пограничных ведомств, складывается сегодня на таджикско-афганской границе. Туда в последнее время прибыло большое количество боевиков — талибы* и представители „Исламского государства“**. На сегодняшний день, по нашим оценкам, там сосредоточено порядка восьми тысяч боевиков», — привела слова Манилова газета «Взгляд».

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России

** «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России