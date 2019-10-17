  • Около 8 тысяч боевиков собрались на афгано-таджикской границе

    17 октября 2019, 18:44

    Ирина Нагайникова

    Граница Афганистана и Таджикистана привлекла внимание скоплением талибов* и представителей ИГ**, сообщил ТАСС.

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    Председатель координационной службы Совет командующих пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов рассказал о скоплении сил боевиков в Афганистане.

    «Наиболее сложная обстановка, по оценке руководителей пограничных ведомств, складывается сегодня на таджикско-афганской границе. Туда в последнее время прибыло большое количество боевиков — талибы* и представители „Исламского государства“**. На сегодняшний день, по нашим оценкам, там сосредоточено порядка восьми тысяч боевиков», — привела слова Манилова газета «Взгляд».

    * «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России

    ** «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России