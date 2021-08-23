Около 75 человек в Индии добровольно пострадали во время странного фестиваля

В Индии около 75 человек пострадали на религиозном фестивале бросания камней. Верующие так пытаются задобрить правящее божество.

Пострадавших участников госпитализировали, а местные власти отчитались, что во время фестиваля не были нарушены масочный режим и соблюдалась социальная дистанция. Об этом сообщило издание Times of India.

Фестиваль проходит ежегодно, верующие бросают друг в друга камни, чтобы пролить кровь и задобрить богов. Однако в 2013 году в стране судом было запрещено использовать камне, их требовалось заменить на фрукты и цветы. Однако это не повлияло на ситуацию. Ежегодно десятки индусов получают травмы во время фестиваля. Они считают, что отсутствие «кровавой жертвы» приведет к несчастьям.

В 2018 году травмы получили 150 человек. В 2019 году — 120. В прошлом году фестиваль не проводился из-за пандемии.