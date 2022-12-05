Мир 05 декабря 2022, 15:44 Около 700 единиц американской военной техники перебросили в Польшу Wyborcza: около 700 боевых машин ВС США прибыли в Польшу в рамках миссии Atlantic Resolve Defense.gov

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В польский порт Гдыня прибыло около 700 единиц американской военной техники. Она предназначена для первой пехотной дивизии армии США, сообщила газета Wyborcza.

По данным издания, в списке боевых машин — танки M1A2 Abrams, бронетранспортеры и грузовики. Технику перебросили в рамках миссии Atlantic Resolve, которая ставит своей целью укрепить американское военное присутствие в Европе.

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Военные машины планируют разместить на польских военных базах до конца лета 2023 года. В январе ожидается новое поступление боевой техники. В страну хотят перебросить около двух тысяч машин.

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«Это будет еще более крупный транспорт, чем сейчас», — отметили авторы материала.

Ранее НАТО прислал в Днепропетровскую область, в город Марганец, польский спецназ для поимки пособников России. Боевики переодеты в украинскую форму.