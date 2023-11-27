Мир 27 ноября 2023, 07:32 Около 70 тысяч кур уничтожат в Японии из-за вспышки птичьего гриппа Около 70 тысяч кур из-за птичьего гриппа уничтожат в японской префектуре Ибараки Freepik

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Порядка 70 тысяч кур уничтожат из-за птичьего гриппа в японской префектуре Ибараки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

В префектуре на одной из ферм погибли 450 кур. После проведенного анализа выяснилось, что у некоторых их них положительная реакция на высокопатогенный птичий грипп.

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Первую вспышку заболевания в этом сезоне зафиксировали в префектуре Сага в субботу, 25 ноября. Из-за вируса там уничтожат до 40 тысяч кур. После выявления птичьего гриппа в радиусе трех километров вокруг фермы, на которой выявили очаги заболевания, вводят запрет на перевозку кур и яиц.

В прошлом году в Японии зафиксировали 84 случая птичьего гриппа. Из-за вспышки вируса уничтожили 17,71 миллиона птиц.

Летом свыше 30 деревень в Вологодской области закрыли на карантин из-за птичьего гриппа. Очагом заражения назвали Малечкинскую птицефабрику. Там специалисты ликвидировали 493 тысячи птиц.