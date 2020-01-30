Около 70 россиян заблокированы на лайнере в Италии

На лайнере отдыхают 67 россиян. Об этом рассказали в посольстве России в Италии, сообщило РИА «Новости».

«Консульский отдел посольства России в Италии отслеживает ситуацию и готов оказать всяческую помощь российским гражданам в случае их обращения. Пока никаких жалоб от россиян по упомянутому случаю не поступало. Мы следим за развитием событий», — рассказал представитель посольства.

Семейная пара, у которой подозревают инфекцию, зашла на борт несколько дней назад, когда судно причалило в порту Савоны. Подозрительные симптомы нашли только у женщины, ее мужа поместили вместе с ней в изолированную каюту из предосторожности.

Как сообщил сайт итальянского канала Rai News24, 1143 пассажирам разрешили сойти на берег. Всего на борту судна находятся более шести тысяч человек, включая экипаж и персонал. В Чивитавеккью уже прибыли врачи. Им предстоит протестировать супругов из Гонконга на коронавирус.

Как позже сообщило агентство ANSA, первые анализы показали, что у женщины обычная простуда. Сейчас на борту лайнера ожидают результатов углубленного анализа, которые должны прислать из лаборатории.