    30 января 2020, 17:41

    Около 70 россиян заблокированы на лайнере в Италии

    Алексей Сахаров

    На борту заблокированного в Италии лайнера есть россияне. Всего на судне более шести тысяч пассажиров. У двоих из них подозревают коронавирус — это семейная пара из Гонконга.

    На лайнере отдыхают 67 россиян. Об этом рассказали в посольстве России в Италии, сообщило РИА «Новости».

    «Консульский отдел посольства России в Италии отслеживает ситуацию и готов оказать всяческую помощь российским гражданам в случае их обращения. Пока никаких жалоб от россиян по упомянутому случаю не поступало. Мы следим за развитием событий», — рассказал представитель посольства.

    Семейная пара, у которой подозревают инфекцию, зашла на борт несколько дней назад, когда судно причалило в порту Савоны. Подозрительные симптомы нашли только у женщины, ее мужа поместили вместе с ней в изолированную каюту из предосторожности.

    Как сообщил сайт итальянского канала Rai News24, 1143 пассажирам разрешили сойти на берег. Всего на борту судна находятся более шести тысяч человек, включая экипаж и персонал. В Чивитавеккью уже прибыли врачи. Им предстоит протестировать супругов из Гонконга на коронавирус.

    Как позже сообщило агентство ANSA, первые анализы показали, что у женщины обычная простуда. Сейчас на борту лайнера ожидают результатов углубленного анализа, которые должны прислать из лаборатории.