Около 70 машин столкнулись в США. Пострадало больше полусотни людей

Крупное ДТП произошло на автомагистрали, соединяющей два штата. Это была так называемая авария с цепной реакцией. Расследование причин случившегося продолжается, но по данным полиции, все произошло из-за сильного тумана и обледенения дорожного полотна.

Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик. Сначала сообщалось о 35 пострадавших, но позднее данные уточнили. Госпитализирован 51 человек. Информации о жертвах нет. В Региональный медицинский центр Риверсайд, по словам одного из его сотрудников, поступило 25 человек с места аварии. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Один из пострадавших, 18-летний Брэй Холлоуэлл, рассказал, что увидел вперед машины, которые крутились на льду. Затормозить вовремя он не смог. Сначала машина Холлоуэлла врезалась в автомобиль, едущий впереди, а затем парень почувствовал, что в него врезались сзади.

«Если бы не было тумана, я бы увидел аварию и затормозил намного раньше», — уверен американец.

Он отметил, что во время аварии люди начали выходить из своих автомобилей, поэтому пострадавших так много.

«Слева от меня была женщина, которая попыталась выйти из машины. Она открыла дверь, и ее сбила другая машина», — припомнил Холлоуэлл.