Около 70 добровольцев, включая 50 бывших военнослужащих, выразили готовность отправиться на Украину для защиты киевского режима. Об этом со ссылкой на источник в посольстве Украины в Токио сообщила газета Mainichi.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля подписал указ о создании в стране иностранного легиона. Позже украинское посольство в Японии в своем Twitter сообщило о наборе добровольцев.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Спустя три дня глава государства объявил о начале специальной военной операции на Украине с целью ее демилитаризации и денацификации.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что главной задачей российских войск на Украине является уничтожение действующего «коричневого» режима и препятствование его возрождению.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что в текущей ситуации на Украине виноваты западные страны. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вместо ведения открытого и честного диалога с Российской Федерацией они выбрали путь нелегитимных санкций.