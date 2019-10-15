Около 70 человек освободили из пыточной школы в Нигерии. Их заковывали в кандалы и насиловали

Попавшие в тяжелую ситуацию люди объединились и восстали против своих мучителей. Всего в этой школе находилось более 300 человек — во время бунта большинство истязаемых разбежались. Силовикам удалось освободить 67 человек. Их ноги и руки были закованы в кандалы, поэтому убежать им не удалось.

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По данным Бубу, школу основал 78-летний мусульманский священник Белло Май Алмажирай 40 лет назад. Позже он передал управление своему сыну.

Родственники определяли сюда на перевоспитание страдающих от наркозависимости.

«Мы узнали, что заключенных здесь более 300 и из-за бесчеловечного обращения, которому они подвергались, они восстали», — приводит издание слова полицейского.

Это не первый случай, когда полиция Нигерии освобождает людей из подобного рода «учебных заведений». В конце сентября представители закона спасли около 300 мужчин и мальчиков из исламской школы в Кадуне — столице одноименного штата. Их так же, как и в Дауре, пытали и подвергали сексуальному насилию.