  • Около 70 человек освободили из пыточной школы в Нигерии. Их заковывали в кандалы и насиловали

    15 октября 2019, 12:24

    Андрей Иванов

    Нигерийские стражи порядка в ходе рейда спасли около 70 человек, которых пытали и насиловали в исламской школе города Даура (штат Кацина). Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на начальника местной полиции Сануси Бубу.
    Около 70 человек освободили из пыточной школы в Нигерии. Их заковывали в кандалы и насиловали

    Попавшие в тяжелую ситуацию люди объединились и восстали против своих мучителей. Всего в этой школе находилось более 300 человек — во время бунта большинство истязаемых разбежались. Силовикам удалось освободить 67 человек. Их ноги и руки были закованы в кандалы, поэтому убежать им не удалось.

    Три сотни детей освободили из «пыточного дома» в Нигерии. Их сковывали цепями и учили Корану

    Подробнее

    По данным Бубу, школу основал 78-летний мусульманский священник Белло Май Алмажирай 40 лет назад. Позже он передал управление своему сыну.

    Родственники определяли сюда на перевоспитание страдающих от наркозависимости.

    «Мы узнали, что заключенных здесь более 300 и из-за бесчеловечного обращения, которому они подвергались, они восстали», — приводит издание слова полицейского.

    Это не первый случай, когда полиция Нигерии освобождает людей из подобного рода «учебных заведений». В конце сентября представители закона спасли около 300 мужчин и мальчиков из исламской школы в Кадуне — столице одноименного штата. Их так же, как и в Дауре, пытали и подвергали сексуальному насилию.