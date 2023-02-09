Мир 09 февраля 2023, 11:47 Около 7 тысяч сотрудников уволят в компании Walt Disney

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Генеральный директор компании Walt Disney Роберт Айгер сообщил о планах руководства уволить около семи тысяч сотрудников, таким образом проведя реорганизацию. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал CNBC.

Компания намерена сэкономить 5,5 миллиарда долларов. Когда именно на предприятии произойдут изменения, не сообщается.

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Известно, что бизнес будет разделен на три отдельных предприятия.

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