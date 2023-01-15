Мир 15 января 2023, 21:40 Около 60 женщин похитили на севере Буркина-Фасо за два дня — СМИ AFP: джихадисты похитили 60 женщин на севере Буркина-Фасо

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У населенного пункта Арбинда в Буркина-Фасо, предположительно, джихадисты похитили около 60 женщин. Некоторым удалось бежать, сообщило агентство Agence France-Presse(AFP) со ссылкой на местных чиновников и жителей.

Похищения женщин произошли в четверг и пятницу, в них подозревают джихадистов.

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«Одна группа из примерно 40 женщин была похищена в десятке километров к юго-востоку от Арбинды, а другая группа из 20 женщин — на следующий день к северу от этого населенного пункта. Некоторым удалось сбежать и вернуться в свою деревню», — сообщили источники, пожелавшие остаться неизвестными.

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Буркина-Фасо с 2015 года пытается сдержать наступление джихадистов, напомнило агентство.

В начале октября 2022 года в стране произошел государственный переворот. Власть захватили военные, они сместили с поста главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу.

Новым правителем стал капитан Ибрагим Траоре. Правительство распустили и объявили о приостановлении действия конституции и любой политической деятельности.