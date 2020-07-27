Около 60 полицейских пострадали при беспорядках в Сиэтле

В Сиэтле в ходе беспорядков пострадали почти 60 сотрудников полиции. Одного из них пришлось отправить в больницу. Задержаны 47 участников столкновений.

Стражам порядка пришлось теснить участников акции против расизма от Восточного участка. Неизвестные бросили в здание взрывчатку, сообщили в пресс-службе полиции города.

«Ранены 59 офицеров, один из которых госпитализирован. Полицейские получили ссадины, кровоподтеки, ожоги и другие травмы», — уточнили в полиции.

За нападения, нежелание расходиться и препятствование действиям сотрудников правоохранительных органов задержали 47 человек.

Детективы расследуют обстоятельства нападения на Восточный участок.

В калифорнийском Окленде участники протестов подожгли здание окружного суда, разгромили полицейский участок и напали на полицейских. На улицы, писали СМИ, вышли около 600 человек.

Беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после задержания сотрудниками полиции, и не прекращаются до сих пор.