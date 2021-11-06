Около 6% опрошенных украинцев заявили, что готовы к вооруженному бунту

Аналитики провели исследование и выяснили, что каждый 20-й украинец готов отстаивать свои права на вооруженном бунте. Результатами поделился Украинский институт будущего.

Респондентов спросили, что они будут делать, если их права и свободы нарушаются, на какие акции и формы они будут готовы. В результате 6% участников опроса заявили о готовности участвовать в протестах с оружием в руках. Некоторые упоминали, что готовы перекрывать дороги, пикетировать и бойкотировать власть.

Кроме того, больше 50% заявили, что их права и свободы нарушаются, но большинство из них уточнили, что даже в таком случае они не готовы к активным протестным действиям.

Ранее проведенный опрос показал, что число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, за месяц увеличилось с 63% до 70%. Около 38% респондентов уверены, что главная проблема украинцев — это низкие зарплаты и пенсии. Еще 32% сообщили, что больше всего переживают за военные действия в Донбассе, столько же — о коррупции в стране.