Около 590 побочных реакций выявили на Украине после вакцинации от коронавируса

Украинские медики насчитали 587 случаев побочных реакций после прививки от коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко.

«На сегодняшний день было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины. Речь прежде всего идет о головной боли, временном повышении температуры, усталости», — предал его слова сайт Ukrinform.

При этом он отметил, что это предполагаемые побочные реакции. Только трем пациентам, по его словам, после вакцинации понадобился временный надзор врачей. По последним данным, на Украине сделано более 155 тысяч прививок. Заместитель министра сообщил, что вакцина AstraZeneca признана безопасной и качественной.

Иващенко призвал украинцев обращаться к медикам, если после вакцинации будет ухудшаться самочувствие. О каждом побочном эффекте врачи докладывают в Государственный экспертный центр.

По данным СМИ, Индия приостановила поставки на экспорт вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.