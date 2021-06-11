Около 500 тысяч жителей Пуэрто-Рико остались без света из-за пожара на электростанции

Пожар на распределительной подстанции Монасильос в столице Пуэрто-Рико — Сан-Хуане оставил без электричества около полмиллиона жителей острова. Об этом сообщил телеканал Telemundo.

Пожарные борются с пламенем, а власти расследуют причины происшествия. Электричество будут восстанавливать всю ночь.

Компания Luma — оператор электростанции — также сообщила о кибератаке на свой электронный клиентский портал.

«Оператор системы передачи и распределения электроэнергии в Пуэрто-Рико <…> располагает информацией о DDoS-атаке на клиентский портал и мобильное приложение», — говорится в сообщении на сайте оператора.

Информация об этом уже передана в соответствующие органы.

О пострадавших при пожаре не сообщается, написал «МИР 24».