Мир 25 ноября 2023, 10:21 Около 500 россиян заметили на КПП «Рафах» в Газе Врач Салха сообщил о 500 россиянах на КПП «Рафах» в Газе Rizek Abdeljawad / Xinhua / Global Look Press

Читать 360tv в

Эвакуации из сектора Газа на контрольно-пропускном пункте «Рафах» ожидают порядка 500 россиян. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-уролог из анклава Ияд Салха, который прибыл в Москву из Каира.

«Перехода границы ожидают еще около 500 россиян, там много людей», — сказал он.

Реклама

Салха отметил, что его путь из дома до КПП «Рафах» занял порядка трех суток. По словам врача, он видел множество трупов мирных жителей на выходе к гуманитарному коридору.

«Я работал в больнице „Назер“. Несмотря на отсутствие в ней военных, рядом с нами постоянно падали снаряды. Ситуация очень тяжелая, много убитых. Нас часто бомбили», — добавил он.

В пятницу, 24 ноября, в аэропорт прибыл очередной спецборт МЧС из Каира, который вывез на Родину 103 россиянина из палестинского анклава, среди них 47 детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сектор Газа покинули порядка половины находившихся там граждан страны.