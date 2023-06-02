Мир 02 июня 2023, 19:43 Около 50 человек погибли в Индии при столкновении поездов — СМИ Hindustan Times: 50 человек погибли в Индии после столкновения двух поездов YouTube

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Не менее 50 человек погибли в результате столкновения пассажирского экспресса с грузовым поездом в Индии. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Ранее сообщалось о 30 погибших и почти 200 пострадавших.

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Поезд направлялся из Калькутты в Ченнаи. Столкновение произошло неподалеку от города Баласор. Восемь вагонов с пассажирами сошли с рельсов на соседний путь, где в них въехал другой пассажирский состав. Очевидцы опубликовали в сети кадры с места происшествия.

Сейчас экстренные службы ведут поисково-спасательные работы.

В марте подобное происшествие произошло в Греции. В районе Эвангелизмоса пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовым. В результате не менее 40 человек погибли, более 130 людей получили серьезные травы. Вину за происшествие на себя взял начальник станции в Ларисе. Он сказал, что по ошибке направил два поезда по одному пути.

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