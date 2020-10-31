Около 50 человек напали на церковь в Вене и устроили там погром

Нападавшие, как указано в материале, выкрикивали «Аллах Акбар», пинали лавки и исповедальню. Полицию вызвал заместитель настоятеля церкви, но неизвестным удалось скрыться до приезда правоохранителей. Произошедшее попало на видео, следует из данных полиции.

Виновниками случившегося стали радикально настроенные исламисты, неоднократно привлекавшие к себе внимание, считают земельном ведомстве по охране конституции. Правоохранители смогли установить личности 10 нападавших. Эти люди ранее уже были замешаны в нарушении общественного порядка.

«Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии», — написал канцлер Австрии Себастьян Курц в своем Twitter-аккаунте. Он также пообещал продолжать борьбу против политического ислама и «не проявлять ложной терпимости» в стране.