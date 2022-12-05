Мир 05 декабря 2022, 15:24 Около 45 тысяч домохозяйств остались без света из-за вандалов в Северной Каролине

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В штате Северная Каролина (США) из-за действий вандалов порядка 45 тысяч домохозяйств и предприятий остались без электричества. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на американские СМИ.

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Окружной шериф Ронни Филдс уточнил, в округе Мур пострадало несколько электрических подстанций. Неизвестные обстреляли эти объекты. В электросетевой компании Duke Energy предупредили, что восстановительные работы будут сложными. Отмечается, что большинство оборудования нужно будет заменить.