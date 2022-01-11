Около 400 уголовных дел возбудили в Казахстане после митингов. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Среди преступлений, в которых обвиняют фигурантов заведенных дел, числятся убийства, случаи хулиганства, нападения на административные здания и применения насилия в отношении представителей власти.

Помимо уже начатых расследований, проводятся досудебные проверки, в том числе по актам терроризма и убийства. К административной ответственности за нарушения во время введенного режима ЧП привлекли 2161 человека.

Также прокуратура вместе с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжает заниматься расследованием в отношении организаций, которых подозревают в сговоре при выставлении цен на газ.

Рост цен на газ стал причиной протестов в Казахстане, которые начались в 2022 году. Сначала они носили характер мирных демонстраций, но потом переросли в беспорядки и погромы. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что в беспорядках виноваты в том числе зарубежные боевики.