Около 40% немецких компаний подняли цены из-за ситуации с газом
DIHK: около 40% немецких компаний подняли цены из-за ситуации с газом и нефтью
Рост стоимости нефти и газа существенно ощутили жители Германии, им приходится расплачиваться за издержки немецких компаний из своего кармана. Торгово-промышленная палата ФРГ (DIHK) провела опрос, выяснив, что 39% организаций в стране уже подняли цены на свои товары и услуги.
Всего в опросе приняли участие около 25 тысяч немецких организаций. Около 34% респондентов заявили, что поднимут цены в ближайшее время, а всего лишь 6% заявили, что оставят цены на прежнем уровне.
«Коронавирусные ограничения, продолжающиеся потрясения в цепочках поставок, а теперь и последствия ситуации на Украине. Многие компании уже переживают третий кризис подряд», — заявил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен.
Также треть опрошенных компаний ожидают ухудшения дел в ближайшие двенадцать месяцев и только 19% ждут улучшения.
Ранее депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт заявила, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит обратить внимание на накопившиеся внутренние проблемы в стране, а не зацикливаться на санкционном противостоянии с Россией.