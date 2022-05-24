Около 40% немецких компаний подняли цены из-за ситуации с газом

Рост стоимости нефти и газа существенно ощутили жители Германии, им приходится расплачиваться за издержки немецких компаний из своего кармана. Торгово-промышленная палата ФРГ (DIHK) провела опрос, выяснив, что 39% организаций в стране уже подняли цены на свои товары и услуги.

Всего в опросе приняли участие около 25 тысяч немецких организаций. Около 34% респондентов заявили, что поднимут цены в ближайшее время, а всего лишь 6% заявили, что оставят цены на прежнем уровне.

«Коронавирусные ограничения, продолжающиеся потрясения в цепочках поставок, а теперь и последствия ситуации на Украине. Многие компании уже переживают третий кризис подряд», — заявил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен.

Также треть опрошенных компаний ожидают ухудшения дел в ближайшие двенадцать месяцев и только 19% ждут улучшения.

Ранее депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт заявила, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит обратить внимание на накопившиеся внутренние проблемы в стране, а не зацикливаться на санкционном противостоянии с Россией.