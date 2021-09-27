По меньшей мере 39 человек не могут подняться на поверхность из шахты, которая расположена недалеко от города Садбери в провинции Онтарио (Канада).

Об этом сообщил телеканал CTV.

Президент местной службы сталелитейщиков Ник Ларошель сообщил, что 39 горняков ушли под землю в воскресенье утром, чтобы приступить к работе. В 11:30 по местному времени произошел инцидент, в результате которого была повреждена шахта.

По его словам, на месте происшествия работают горноспасательные службы, чтобы вывести людей на поверхность, на данный момент пострадавших нет. Он также отметил, что шахтерам были доставлены лекарства и еда.

В пресс-релизе компании сказано, что сотрудники будут выходить через вторичную лестничную систему в шахте.

Шахта Totten Mine была открыта в 2014 году. На ней работают порядка 200 человек.

В начале сентября произошел обрыв каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» около города Червопартизанск в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). В момент аварии в клети находились 25 человек.