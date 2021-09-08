Около 40 человек погибли при пожаре в индонезийской тюрьме

Не менее 40 заключенных погибли во время пожара, случившегося в тюрьме города Тангеранг индонезийской провинции Бантен. Пламя вспыхнуло посреди ночи в одном из блоком пенитенциарного учреждения.

О несчастье сообщил канал CNN Indonesia со ссылкой на представителя исправительного учреждения. Также стало известно о множестве пострадавших, которые уже госпитализированы. Список жертв будет обновлен и пополнен. Пожар все еще тушат.

Пресс-секретарь тюрьмы Рика Априанти сообщила изданию The Jerusalem Post, что власти сейчас эвакуируют заключенных. Причины возгорания расследуются.

Ранее сообщалось о гибели одного человека при пожаре в выселенном доме на востоке Москвы.