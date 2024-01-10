Мир 10 января 2024, 19:22 Около 40 человек погибли и пострадали при ударе ЦАХАЛ по жилому дому в Газе Власти Газы сообщили о 40 погибших и раненых при ударе ЦАХАЛ по дому в анклаве Unsplash

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До 40 человек погибли и получили ранения при ударе армии Израиля по жилому дому в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на медиа-офис администрации палестинского анклава.

Власти отметили, что ЦАХАЛ вводит общественность в заблуждение — вслед за объявлением района Дейр аль-Балаха безопасным израильские военные разбомбили там жилой дом.

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«Погибли и получили ранения до 40 человек», — подчеркнул в медиа-офисе.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки ХАМАС по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ стал наносить удары по объектам в секторе Газа, в том числе гражданским.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала убежище сотрудников организации «Врачи без границ» в палестинском Анклаве. В результате четыре человека получили ранения, среди них — один ребенок.