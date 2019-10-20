Около 4 тысяч человек эвакуировали в Италии из-за бомбы времен Второй мировой войны

Устройство было обнаружено во время строительных в историческом центре города Больцано в Северной Италии. Это был воздушный снаряд времен Второй мировой войны.

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Итальянские власти немедленно организовали эвакуацию жителей исторического центра. С бомбой работал отряд саперов, чтобы ее обезвредить.

Взрывное устройство было в итоге обезврежено в результате трехчасовых работ. Бомба была извлечена из земли и вывезена из района в деревянном ящике. Жители вернулись в город как только получили сигнал от властей.

Ранее в СМИ сообщалось, 15 октября в США в городе Элена в штате Монтана в школе взорвалась самодельная бомба, пострадавших не было.