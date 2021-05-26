Около 3,5 миллиона человек эвакуировали с побережья Индии из-за тропического циклона

Почти 3,5 миллиона человек эвакуированы с территории восточных штатов Одиша и Западной Бенгалии, находящихся в Индии. На них надвигается циклон «Яас». Об этом рассказали Nation News.

Жители покидают свои жилища в регионах, на которые надвигается мощный тропический шторм, рассказали власти на местах. В Калькутте остановили все полеты, а рыбаков попросили не выходить на воду.

«Яас» классифицировали как «очень жестокий циклонный шторм». Он продвигается со стороны Бенгальского залива и двинется по побережью между городом Парадипом и островом Сагаром, сообщают в национальной метеорологической службе. Циклон принесет с собой обильные ливни и ветер скоростью до 51,3 метра в секунду.