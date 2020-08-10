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    10 августа 2020, 12:23

    Около 3000 человек задержали во время беспорядков после выборов в Белоруссии

    Эля Данилюк

    Акции протеста в ночь после выборов в Белоруссии прошли в 33 населенных пунктах страны. На них задержали около трех тысяч человек. Об этом заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.
    Около 3000 человек задержали во время беспорядков после выборов в Белоруссии

    «В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы», — сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.

    По ее словам, протестующие зажигали файеры, разбрасывали на дорогу шипы, гвозди, сооружали баррикады, разбирали тротуарную плитку и бросали ее на сотрудников милиции.

    Боевое оружие против нарушителей никто не применял, погибших нет, уточнила представитель МВД.

    Люди массово вышли на улицы после окончания голосования. Они были не согласны с политикой действующей власти и с проведением выборов, на которые некоторым не удалось попасть из-за очередей. В итоге против них вышли сотрудники в форме и применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

    Новости SMI.FM