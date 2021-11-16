Около 300 человек оказались в ловушке из-за оползней в Канаде. Видео
Оползни отрезали от мира 275 человек в Канаде
Не менее 275 человек оказались заблокированы на шоссе № 7 в канадской провинции Британская Колумбия. Из них — не менее 50 детей. Причиной стали оползни, вызванные обильными дождями. На заблокированном участке дороги могут находиться до 100 автомобилей.
Об этом каналу СВС News сообщил капитан Джон Гормик из поисково-спасательной группы Ванкувера. По его данным, оползни сошли недалеко от города Агассис и в 125 километрах к востоку от Ванкувера.
К спасательным работам были привлечены вертолеты службы спасения провинции. Инженер-геолог сейчас оценивает состояние местности, чтобы спрогнозировать сход новых селевых потоков.
Руководитель группы тяжелой городской поисково-спасательной группы в Британской Колумбии и помощник начальника пожарного управления Ванкувера Дэвид Бун заявил, что его команда еще не получила полного представления о масштабах оползней.
Спасательную операцию также осложняет погода и труднодоступная местность.
В октябре в Индии жертвами оползней стали шест человек.