Около 300 человек оказались в ловушке из-за оползней в Канаде. Видео

Не менее 275 человек оказались заблокированы на шоссе № 7 в канадской провинции Британская Колумбия. Из них — не менее 50 детей. Причиной стали оползни, вызванные обильными дождями. На заблокированном участке дороги могут находиться до 100 автомобилей.

Об этом каналу СВС News сообщил капитан Джон Гормик из поисково-спасательной группы Ванкувера. По его данным, оползни сошли недалеко от города Агассис и в 125 километрах к востоку от Ванкувера.

К спасательным работам были привлечены вертолеты службы спасения провинции. Инженер-геолог сейчас оценивает состояние местности, чтобы спрогнозировать сход новых селевых потоков.

Руководитель группы тяжелой городской поисково-спасательной группы в Британской Колумбии и помощник начальника пожарного управления Ванкувера Дэвид Бун заявил, что его команда еще не получила полного представления о масштабах оползней.

Спасательную операцию также осложняет погода и труднодоступная местность.

В октябре в Индии жертвами оползней стали шест человек.