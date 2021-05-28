Около 30 жителей Колумбии пострадали при беспорядках в стране

Около 30 жителей Колумбии пострадали в ходе акций протеста на западе страны, написал ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.

По информации журналистов, все пострадавшие являются мирными жителями. В их числе пять женщин. Помимо прочего, травмы получили два представителя правоохранительных органов. Стражи порядка задержали 18 участников беспорядков, сообщило ИА НСН.

В Колумбии протесты идут с конца апреля. Граждане государства выражают свое недовольство налоговой реформой. Президент страны Иван Дуке отказался от нее, но протесты продолжились.