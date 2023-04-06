Мир 06 апреля 2023, 17:13 Около 30 ракет по Израилю выпустили с территории Ливана за час Army Radio: по Израилю выпустили 30 ракет с территории Ливана за час

Читать 360tv в

За минувший час по Израилю с территории Ливана выпустили около 30 ракет. Порядка 15 из них перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол», сообщила общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля (Army Radio).

По имеющимся данным, на севере Израиля временно закрыли воздушное пространство для перелета гражданских самолетов. Власти страны призвали туристов воздержаться от поездок в северные районы из-за ракетного обстрела.

Реклама

В ответ на атаку армия Израиля обстреляла южную часть Ливана. Кадры прилетов по еврейскому государству появились в Сети. Армия обороны Израиля сообщала, что в северной части страны воздушная тревога прозвучала в двух населенных пунктах.

Израильские Военно-воздушные силы в среду, 5 апреля, ударили по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны анклава в результате напряженной ситуации в мечети Аль-Аксе. За день до этого ранее Израиль атаковал Дамаск. Сирийская противовоздушная оборона отбила большинство ракет, но в результате атаки погибли два человека, сообщил RT.