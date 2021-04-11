Около 30 рабочих оказались заблокированы в шахте в Китае

В Китае в одной из шахт 29 человек были заблокированы из-за затопления. Информация об этом появилась на сайте «Синьхуа».

Угольная шахта расположена в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. По предварительным данным, шахта была затоплена в субботу вечером, когда в ней находились около 30 рабочих. Сейчас на месте ведется спасательная операция.

По данным агентства, восемь человек уже выведены на поверхность, еще 21 находится в шахте. Что стало причиной затопления пока не уточняется.

В конце марта в Кемеровской области в шахте погиб рабочий. По предварительной информации, смерть наступила после того, как мужчину зажало между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы. Полученные травмы оказались смертельными. Тело достали горноспасатели. В результате происшествия возбуждено уголовное дело.

В начале прошлого месяца на шахте «Мысловице-Весола» в Польше произошла авария. В результате погибли два шахтера, еще двое получили ранения. Происшествие случилось на глубине 665 метров.