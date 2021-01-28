Около 30 полицейских станцевали «Макарену» без масок во Франции

Почти 30 полицейских приняли участие в вечеринке, которая прошла в полицейском участке в пригороде Парижа. Они нарушили не только санитарные правила, но и комендантский час. Сейчас проводится расследование.

Нарушителям грозят административные санкции, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Франции. Агентство уточнило, что вечеринка прошла в комиссариате Обервилье 22 января. Спустя почти неделю одно из французских СМИ опубликовало видео с запрещенного мероприятия. На кадрах видно, как толпа людей без масок танцевала «Макарену». Они также не соблюдали социальную дистанцию.

«Фуршет был организован в полицейском участке Обервилье в период действия комендантского часа и без каких-либо мер социального дистанцирования. Проводится административное расследование, в отношении участников (вечеринки — прим. ред.) будут применены административные санкции», — сообщили в пресс-службе полицейской префектуры в своем Twitter.

Комендантский час во Франции ввели 15 декабря из-за сложной эпидемической обстановки. После появления в стране новых штаммов вируса власти приняли решение расширить его действие: с 16 января комендантский час стал начинаться в 18:00 вместо 20:00. Кроме того, в стране до сих пор закрыты музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары.