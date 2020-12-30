Около 30 человек стали жертвами взрыва в аэропорту в Йемене

По словам источника телеканала, в результате трех взрывов десятки человек получили ранения.

По данным службы безопасности, аэропорт был обстрелян из минометов после приземления самолета с министрами нового правительства Йемена, которые прилетели из Саудовской Аравии.

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик назвал нападение вероломным терактом и пообещал, что новое правительство выполнит свой долг и вернет Йемену спокойствие и стабильность.

Власти государства в Юго-Западной Азии призывают международное сообщество провести расследование обстоятельств нападения.

Новое правительство Йемена сформировали в середине декабря этого года в соответствии с Эр-Риядским соглашением, которое заключили в ноябре 2019 года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. В субботу, 26 декабря, правительство принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде