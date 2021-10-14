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    14 октября 2021, 17:31

    Около 30 человек отравились на юго-западе Франции

    Люди могли отравиться дымом от ракетного топлива

    Оксана Лавнюженко

    Во французском городе Мариньяс-сюр-Жаль отравились не менее 30 человек. Среди пострадавших числятся 27 учеников и семь работников местного колледжа. Об этом сообщил ТАСС.

    Предположительно, пострадавшие могли отравиться дымом от ракетного топлива. Недалеко от учебного заведения находятся предприятия корпорации ракетно-космических технологий Ariane Group, написало ИА НСН.

    Отравившимся ученикам и учителям госпитализация не потребовалась. Местная полиция начала расследование.