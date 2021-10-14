Около 30 человек отравились на юго-западе Франции

Во французском городе Мариньяс-сюр-Жаль отравились не менее 30 человек. Среди пострадавших числятся 27 учеников и семь работников местного колледжа. Об этом сообщил ТАСС.

Предположительно, пострадавшие могли отравиться дымом от ракетного топлива. Недалеко от учебного заведения находятся предприятия корпорации ракетно-космических технологий Ariane Group, написало ИА НСН. Отравившимся ученикам и учителям госпитализация не потребовалась. Местная полиция начала расследование.