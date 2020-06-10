Около 30 человек были госпитализированы в Токио из-за жары

Из-за жаркой погоды в Токио в больницы поступили 30 человек. Их возраст колеблется от 25 до 99 лет. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

В Токио температура воздуха составляет почти +31 градус, на острове Хонсю ожидается до 33 градусов. В Фукусиме, Ямагате, Нагано воздух может прогреться до +34-36 градусов.