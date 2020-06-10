Около 30 человек были госпитализированы в Токио из-за жары
30 человек были госпитализированы в Токио из-за жары, из них два человека — в тяжелом состоянии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Из-за жаркой погоды в Токио в больницы поступили 30 человек. Их возраст колеблется от 25 до 99 лет. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.
В Токио температура воздуха составляет почти +31 градус, на острове Хонсю ожидается до 33 градусов. В Фукусиме, Ямагате, Нагано воздух может прогреться до +34-36 градусов.