Около 285 тысяч человек потеряли работу в Испании из-за коронавируса

По данным издания, в первую очередь работу потеряли сотрудники с временными контрактами, в частности те, кто работал в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.

Около 5600 людям удалось найти работу в промышленном производстве, несмотря на кризис. Уточняется, что в Испании официально безработными считаются 3,3 миллиона человек.