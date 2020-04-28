Около 285 тысяч человек потеряли работу в Испании из-за коронавируса
В Испании около 285 тысяч человек остались без работы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Национальный институт статистики.
По данным издания, в первую очередь работу потеряли сотрудники с временными контрактами, в частности те, кто работал в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.
Около 5600 людям удалось найти работу в промышленном производстве, несмотря на кризис. Уточняется, что в Испании официально безработными считаются 3,3 миллиона человек.