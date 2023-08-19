Мир 19 августа 2023, 21:23 Около 26 тысяч человек эвакуировали из-за пожара с Тенерифе Спасатели: 26 тысяч человек эвакуированы из-за природного пожара на Тенерифе

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Число эвакуированных из-за пожара на испанском Тенерифе может превысить 26 тысяч человек. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на экстренные службы Испании.

В среду, 16 августа власти Тенерифе объявили эвакуацию местных жителей из-за лесных пожаров. Жителям предложили покинуть города Ахафон, Медиа Монтанья, Чивисайя и Аррате. На острове перекрыли проезд по нескольким автомагистралям.

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Пожары на острове начались 15 августа. Огонь распространился на муниципалитеты Канделария и Арафо, где проживают свыше 33 тысяч человек.

К 17 августа огонь охватил 1,6 тысяч гектаров, распространившись на соседние муниципалитеты Санта-Урсула и Ла-Виктория.

В июне прошлого года на Тенерифе также бушевали пожары. Тогда огонь охватил 2,7 тысяч гектаров и затронул пять муниципалитетов. Местные власти эвакуировали около 600 человек.