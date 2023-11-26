Мир 26 ноября 2023, 10:10 Около 250 американских псов могут усыпить в Британии из-за запрета на породу Daily Star: в Британии усыпят около 250 американских булли из-за запрета породы Unsplash

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С 1 января 2024 года в Великобритании вступит в силу запрет на разведение псов американской породы булли, усыпление грозит около 250 особям. Об этом сообщила газета Daily Star.

Хозяев собак обяжут их кастрировать, а находиться на улице животным можно будет исключительно в наморднике и на поводке. В настоящее время в питомниках живут около 250 собак, которым грозит усыпление.

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Если благотворительные организации не смогут найти новых хозяев для животных, то их придется утилизировать. Общая стоимость усыпления и последующей кремации булли составит порядка 90 тысяч фунтов стерлингов из-за высокой стоимости медикаментов.

В сентябре премьер-министр Риши Сунак подписал указ о запрете содержания псов породы булли на территории страны из-за участившихся нападений на людей. Политик подчеркивал, что эта порода опасна для общества, а особенно — для детей.