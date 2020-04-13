Около 25 тысяч человек заразились коронавирусом в Канаде
В Канаде за сутки зафиксирован 421 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местный Минздрав.
По данным издания, общее число зараженных коронавирусом в Канаде составляет 24 804 человека. Семь тысяч выздоровели, 734 скончались.
В конце марта жена канадского премьера Софи Грегуар-Трюдо объявила, что вылечилась от COVID-19.
«У меня для вас две новости: я чувствую себя намного лучше, и я получила положительный результат медосмотра от моего врача и департамента здравоохранения Оттавы», — призналась она.