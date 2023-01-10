Мир 10 января 2023, 11:22 Около $25 млн выделит Вашингтон на поддержку миссии USAID на Балканах

Читать 360tv в

Вашингтон планирует выделить около 25 миллионов долларов на поддержку миссии Агентства США по международному развитию (USAID) на Балканах. С документом ознакомился RT.

Специалисты должны будут предоставлять оценку эффективности деятельности американского агентства в регионе.

Реклама

«Настоящий пятилетний контракт нацелен на оказание поддержки командам в миссиях USAID на Балканах в удовлетворении их информационных потребностей для принятия взвешенных решений в области управления программами», — говорится в описании программы.

Реклама

Свою работу агентство планирует осуществлять в Албании, Боснии и Герцеговине, Косове, Северной Македонии и Сербии.

Авторы: