Мир 01 июля 2023, 08:12 Около 25 человек сгорели в пассажирском автобусе в Индии ANI: в результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек

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Не менее 25 человек погибли при возгорании автобуса в индийском штате Махараштра. Об этом сообщило агентство ANI.

Автобус следовал по скоростной автомагистрали из города Яватмал в Пуну. В субботу около двух часов ночи по местному времени машина по неизвестной причине загорелась. Всего в автобусе находились 32 человека.

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По словам заместителя полиции города Булдхана Бабурао Махамуни, из автобуса извлекли тела 25 человек, еще порядка восьми пассажиров получили различные ранения. В каком они состоянии, не уточняется.

«Раненых доставляют в гражданскую больницу Булдханы», — рассказал Махамуни.

Причина произошедшего пока не установлена.

В Индии в районе города Баласор в начале июня произошла железнодорожная авария с участием товарного и двух пассажирских поездов. В результате погибли 294 человека. Количество пострадавших превысило тысячу. Причиной катастрофы назвали изменение в системе электронной блокировки.