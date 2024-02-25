25 февраля 2024, 13:05
Около 2,4 тысячи фур застряли на границе Польши и Украины из-за протестов фермеров
Демченко: 2,4 тысячи грузовиков скопились на КПП на границе Польши и Украины
Протесты польских фермеров парализовали движение фур на границе Польши и Украины. Почти 2,4 тысячи большегрузов застряли на шести пунктах пропуска, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире федерального телеканала «Рада».
«Совокупно по состоянию на утро сегодня в очередях около 2,4 тысячи грузовиков. Больше всего — напротив пунктов пропуска „Краковец“, „Равва-Русская“ и „Ягодин“. Вчера по направлению пункта пропуска „Устилуг“ символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств», — рассказал он.
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Демченко отметил, что польские протестанты не мешают движению автобусов и легковых машин ни на одном из пунктов пропуска.
Фермеры вышли на протесты по всей Польше. Они выступают против поставок сельскохозяйственной продукции с Украины. Накануне, 24 февраля, протестующие высыпали украинские бобы из вагона на польской железнодорожной станции Дорохуск.
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