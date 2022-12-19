Мир 19 декабря 2022, 18:31 Около 2,4 миллиона тонн товаров ввезли в Россию по параллельному импорту

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По параллельному импорту в Российскую Федерацию были ввезены в основном автомобили, оборудование и станки. С начала мая было поставлено порядка 2,4 миллиона тонн товаров, сообщил глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин в интервью телеканалу «Россия 24».

По данным радиостанции «Говорит Москва», в целом объем параллельного импорта в РФ составил более чем $20 миллиардов.

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Отмечается, что в текущем году сотрудниками таможни было изъято более семи миллионов единиц контрафакта.

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