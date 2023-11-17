Мир 17 ноября 2023, 16:10 Около 200 россиян пересекли пункт пропуска «Рафах» в пятницу МЧС: из сектора Газа 17 ноября эвакуировали порядка 200 россиян Gehad Hamdy/dpa

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Порядка 200 россиян 17 ноября пересекли пункт пропуска «Рафах». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Это самая большая группа наших соотечественников, эвакуированных из сектора Газа», — отметили в ведомстве.

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Людей направляют в Каир, где работает оперативный штаб МЧС России. Спасатели, психологи и врачи оказывают необходимую помощь эвакуированным. Всего из палестинского анклава вывезли свыше 500 человек, в Россию уже прибыли 288.

Эвакуированные из Газы россияне рассказывали, что им приходилось жить в школах и больницах, не было электричества, негде было помыться. Россия поблагодарила Египет за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов ракеты. Израиль начал наносить ответные удары, а затем объявил о переходе в «состояние войны». Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились ввести трехдневное перемирие.