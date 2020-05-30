Около 200 протестующих арестовали в Хьюстоне

Задержанных местных жителей обвинили в проведении незаконных собраний и блокировке дорог.

«Наши офицеры произвели около 200 арестов тех, кто принимал участие в незаконных собраниях на протяжении вчерашнего дня и ночи. Большинству будут предъявлены обвинения в блокировании дорог», — говорится в сообщении.

Во время протестов четверо полицейских получили ранения, восемь автомобилей стражей порядка повреждены.

Видеозапись, на которой показано задержание Джорджа Флойда, разместили в интернете 25 мая. Афроамериканца заподозрили в оплате товаров в магазине фальшивыми купюрами. На мужчину надели наручники и повалили на дорогу, полицейский придавил ему коленом шею. Вскоре Флойд умер в больнице.

После этого в разных городах США начались массовые протесты. Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

В Миннеаполисе введен комендантский час.