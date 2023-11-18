Мир 18 ноября 2023, 16:11 Около 200 палестинцев погибли из-за обстрела школы в секторе Газа Al Jazeera: удар ЦАХАЛ по школе в секторе Газа унес жизни 200 человек AHMED ZAKOT/Keystone Press Agency

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Около 200 человек стали жертвами атаки израильских военных по территории школы «Аль-Фахура» в Джебалии, на севере палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

На территории школы от ракетных ударов прятались жители сектора Газа. Учебное заведение «Аль-Фахура» находилось под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

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«В этой школе укрываются сотни людей», — отметил корреспондент телеканала.

Лагерь беженцев Джабалия является густонаселенным районом, и из-за обстрела его территории пострадали дети.

«Некоторые жители этого лагеря беженцев <…> нашли убежище в школе, управляемой ООН, но даже эти школы небезопасны», — указал корреспондент Al Jazeera.

По информации властей сектора Газа, с 7 октября в палестинском анклаве погибли 12 тысяч человек, в том числе пять тысяч детей. За это время пропали без вести более 3,5 тысячи палестинцев.

В секторе Газа прекратили работу 26 из 35 больниц. Госпитали столкнулись с обстрелами, а также с нехваткой воды, топлива, продуктов питания и медикаментов.